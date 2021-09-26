الصحة السورية تكشف عدد الإصابات والوفيات بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت تسجيل 442 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) خلال ال 24 ساعة الماضية، وشفاء 75 حالة، ووفاة 11 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء السورية (سانا) نسخة منه أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 325 ألفا و80 شفيت منها 23 ألفا و458 وتوفيت 2198 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الجمعة تسجيل 397 إصابة بفيروس كورونا وشفاء 85 حالة ووفاة 15 شخصاً.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من مارس من العام الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.