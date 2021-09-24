إصابات ووفيات كورونا حول العالم بالأرقام
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 230.53 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و930636.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 682936 42652972
الهند 446050 33563421
البرازيل 592316 21283567
المملكة المتحدة 135803 7565867
روسيا 410433 7354995
فرنسا 116309 6971493
تركيا 62272 6931204
إيران 118508 5493591
الأرجنتين 114685 5245265
كولومبيا 126006 4945203.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
23 - العراق 21993 1987352
36 - المغرب 14076 925507
41 - الأردن 10645 817487
44 - الإمارات 2083 733972
46 - تونس 24676 703059
49 - لبنان 8318 620552
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.