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    إصابات ووفيات كورونا حول العالم بالأرقام

    المصدر:
    • رويترز
    التاريخ:

    أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 230.53 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و930636.

    وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

    وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

    الدول والمناطق               إجمالي الوفيات            عدد الإصابات المؤكدة

    الولايات المتحدة                   682936                      42652972

    الهند                                  446050                       33563421

    البرازيل                            592316                         21283567

    المملكة المتحدة                135803                         7565867

    روسيا                            410433                            7354995

    فرنسا                           116309                        6971493

    تركيا                           62272                            6931204

    إيران                        118508                          5493591

    الأرجنتين                      114685                       5245265

    كولومبيا                   126006                             4945203.

    وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

    الدول وترتيبها          عدد الوفيات              عدد الإصابات

    23 - العراق                     21993                  1987352

    36 - المغرب                  14076                   925507

    41 - الأردن                   10645                 817487

    44 - الإمارات                2083                    733972

    46 - تونس                  24676                 703059

    49 - لبنان                   8318                   620552

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

     

    كلمات دالة:
    • فيروس كورونا،
    • الصين،
    • الولايات المتحدة،
    • فرنسا،
    • الهند
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