إصابات ووفيات كورونا حول العالم بالأرقام

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 230.53 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و930636.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 682936 42652972

الهند 446050 33563421

البرازيل 592316 21283567

المملكة المتحدة 135803 7565867

روسيا 410433 7354995

فرنسا 116309 6971493

تركيا 62272 6931204

إيران 118508 5493591

الأرجنتين 114685 5245265

كولومبيا 126006 4945203.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 21993 1987352

36 - المغرب 14076 925507

41 - الأردن 10645 817487

44 - الإمارات 2083 733972

46 - تونس 24676 703059

49 - لبنان 8318 620552

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.