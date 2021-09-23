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    إصابات كورونا العالمية تتجاوز 230 مليوناً والوفيات تلامس 5 ملايين

    المصدر:
    • رويترز
    التاريخ:

    أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 230.04 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و921629.

    وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

    وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

    الدول والمناطق             إجمالي الوفيات               عدد الإصابات المؤكدة

    الولايات المتحدة                  680199                         42517317

    الهند                                   445768                           33531498

    البرازيل                              591440                            21247094

    المملكة المتحدة                     135621                       7530103

    روسيا                              409613                             7333557

    فرنسا                           116309                              6971493

    تركيا                             62272                                   6931204

    إيران                          118191                               5477229

    الأرجنتين                      114579                               5243231

    كولومبيا                       125962                           4943622.

    وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

    الدول وترتيبها         عدد الوفيات                عدد الإصابات

    23 - العراق                  21949                     1984399

    36 - المغرب               14040                      923924

    41 - الأردن                     10633                   815546

    44 - الإمارات               2078                        733325

    46 - تونس                     24654                  702503

    49 - لبنان                       8311                   619950.

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش. 

    كلمات دالة:
    • فيروس كورونا،
    • الصين،
    • الولايات المتحدة ،
    • الهند ،
    • العراق
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