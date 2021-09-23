إصابات كورونا العالمية تتجاوز 230 مليوناً والوفيات تلامس 5 ملايين

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 230.04 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و921629.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 680199 42517317

الهند 445768 33531498

البرازيل 591440 21247094

المملكة المتحدة 135621 7530103

روسيا 409613 7333557

فرنسا 116309 6971493

تركيا 62272 6931204

إيران 118191 5477229

الأرجنتين 114579 5243231

كولومبيا 125962 4943622.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 21949 1984399

36 - المغرب 14040 923924

41 - الأردن 10633 815546

44 - الإمارات 2078 733325

46 - تونس 24654 702503

49 - لبنان 8311 619950.

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.