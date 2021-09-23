أمريكا تجيز إعطاء جرعة ثالثة من "لقاح فايزر" للمسنّين والمعرّضين للخطر

المصدر: أ ف ب

أجازت الولايات المتّحدة أمس الأربعاء إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر المضادّ لكوفيد-19 للأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاماً فأكثر، وأولئك "المعرّضين للخطر"، بحسب ما أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وقالت الإدارة في بيان إنّه يمكن إعطاء هذه الجرعة المعزّزة للأشخاص الذين ينتمون لهاتين الفئتين بعد مرور ستّة أشهر على تلقّيهم الجرعة الثانية.

وأضافت أنّ أولئك الذين تقلّ أعمارهم عن 65 عاماً يمكن إعطاؤهم الجرعة الثالثة إذا كان هناك "خطر مرتفع" بأن يصابوا بأحد الأعراض الحادّة للمرض، أو إذا كان "تعرّضهم المتكرّر" للفيروس يجعلهم عرضة "لخطر مرتفع بحدوث مضاعفات خطرة" متعلّقة بالمرض.