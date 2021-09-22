    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    إصابات ووفيات كورونا حول العالم بالأرقام

    المصدر:
    • رويترز
    التاريخ:

    أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 229.54 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و911657.

    وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

    وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

    الدول والمناطق               إجمالي الوفيات               عدد الإصابات المؤكدة

    الولايات المتحدة                  677791                         42395480

    الهند                                   445385                        33504534

    البرازيل                              590955                          21247667

    المملكة المتحدة                   135455                        7496543

    روسيا                                  408796                        7313851

    فرنسا                            116050                           6956848

    تركيا                             62030                              6903036

    إيران                           117905                           5459796

    الأرجنتين                   114519                            5241394

    كولومبيا                      125924                       4942249.

    وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

    الدول وترتيبها           عدد الوفيات                  عدد الإصابات

    23 - العراق                  21911                        1981493

    36 - المغرب                14009                          922222

    41 - الأردن                 10633                          815546

    44 - الإمارات                 2078                       733325

    46 - تونس                  24553                       700807

    49 - لبنان                  8304                        619232

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

     

    كلمات دالة:
    • فيروس كورونا ،
    • الصين،
    • الهند ،
    • الولايات المتحدة،
    • البرازيل
    طباعة Email
    ↑ أعلى