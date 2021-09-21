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    إصابات كورونا العالمية تقترب من 229 مليوناً والوفيات تلامس 5 ملايين

    المصدر:
    • رويترز
    التاريخ:

    أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 228.97 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و904053.

    وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

    وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

    الدول والمناطق              إجمالي الوفيات              عدد الإصابات المؤكدة

    الولايات المتحدة                676086                            42187464

    الهند                              445133                             33478419

    البرازيل                           590752                           21239783

    المملكة المتحدة                135252                         7465448

    روسيا                            407984                           7294672

    فرنسا                            116030                        6955333

    تركيا                            61770                         6873698

    إيران                            117526                        5442232

    الأرجنتين                   114429                        5239232

    كولومبيا                     125895                         4941064.

    وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

    الدول وترتيبها            عدد الوفيات                عدد الإصابات

    23 - العراق                    21869                      1978412

    36 - المغرب               13958                       920374

    41 - الأردن                10624                      814676

    44 - الإمارات                2077                      733003

    46 - تونس                 24553                    700807

    49 - لبنان               8294                         618278

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

     

    كلمات دالة:
    • فيروس كورونا ،
    • الصين،
    • الهند ،
    • الولايات المتحدة
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