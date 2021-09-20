    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    مستجدّات إصابات ووفيات كورونا العالمية بالأرقام

    المصدر:
    • رويترز
    التاريخ:

    أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 228.62 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و898843.

    وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر2019.

    وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

    الدول والمناطق         إجمالي الوفيات             عدد الإصابات المؤكدة

    الولايات المتحدة               675862                     42155527

    الهند                               444838                     33448163

    البرازيل                         590508                        21230325

    المملكة المتحدة              135203                       7429746

    روسيا                              407206                     7274928

    فرنسا                            116002                      6949519

    تركيا                             61539                        6846010

    إيران                            117182                      5424835

    الأرجنتين                       114368                     5238610

    كولومبيا                        125860                        4939251.

    وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

    الدول وترتيبها               عدد الوفيات                عدد الإصابات

    23 - العراق                      21822                     1975220

    36 - المغرب                    13910                       919681

    41 - الأردن                     10616                         813601

    44 - الإمارات                       2075                      732690

    46 - تونس                       24415                       698427

    49 - لبنان                      8294                          618278.

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش. 

    كلمات دالة:
    • رويترز،
    • فيروس كورونا ،
    • الصين،
    • الهند ،
    • الولايات المتّحدة
    طباعة Email
    ↑ أعلى