تخفيف متطلبات فحوص كورونا للقادمين إلى بريطانيا

المصدر: د ب أ

خففت حكومة المملكة المتحدة متطلبات فحوص فيروس كورونا للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ممن يصلون إلى إنجلترا، ما أدى إلى إزالة حاجز كبير أمام السفر وتعزيز شركات الطيران والسياحة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم.

وأعلنت وزارة النقل إعفاء من حصلوا على جرعتي اللقاح من الفحص قبل السفر من دول غير مدرجة على قائمة الدول عالية الخطورة، بينما سيتم تخفيف فحوص المتابعة بعد الوصول إلى اختبارات أسرع وأرخص.

وقال وزير النقل جرانت شابس، في رسالة عبر موقع «تويتر»، إنه سيتم استبدال ما يسمى بنظام إشارات المرور المستخدم لتصنيف الدول، بـ«قائمة حمراء» واحدة للمواقع التي ترتفع فيها معدلات الإصابة و«إجراءات مبسطة لبقية العالم».