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    إصابات ووفيات كورونا حول العالم بالأرقام

    المصدر:
    • رويترز
    التاريخ:

    أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 226.9 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و872276.

    وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

    وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

    الدول والمناطق              إجمالي الوفيات               عدد الإصابات المؤكدة

    الولايات المتحدة                668569                            41725820

    الهند                               443928                            33347325

    البرازيل                        588597                             21034610

    المملكة المتحدة           134805                            7339009

    روسيا                         404823                              7214520

    فرنسا                       115829                              6926604

    تركيا                      60606                                 6737641

    إيران                    116072                                5378408

    الأرجنتين              113969                              5232358

    كولومبيا              125753                             4934568.

    وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

    الدول وترتيبها          عدد الوفيات              عدد الإصابات

    23 - العراق               21683                      1967187

    36 - المغرب              13775                    913423

    41 - الأردن                  10574                 810559

    44 - الإمارات              2069                    731307

    46 - تونس                24383                   697421

    49 - لبنان                 8274                     615532.

     * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش. (إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

    كلمات دالة:
    • فيروس كورونا ،
    • الصين،
    • الهند ،
    • الولايات المتحدة
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