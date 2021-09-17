إصابات ووفيات كورونا حول العالم بالأرقام
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 226.9 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و872276.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 668569 41725820
الهند 443928 33347325
البرازيل 588597 21034610
المملكة المتحدة 134805 7339009
روسيا 404823 7214520
فرنسا 115829 6926604
تركيا 60606 6737641
إيران 116072 5378408
الأرجنتين 113969 5232358
كولومبيا 125753 4934568.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
23 - العراق 21683 1967187
36 - المغرب 13775 913423
41 - الأردن 10574 810559
44 - الإمارات 2069 731307
46 - تونس 24383 697421
49 - لبنان 8274 615532.
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش. (إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)