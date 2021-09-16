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    آخر مستجدّات فيروس كورونا حول العالم

    المصدر:
    • رويترز
    التاريخ:

    أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 226.38 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و833919.

    وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

    وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

    الدول والمناطق           إجمالي الوفيات             عدد الإصابات المؤكدة

    الولايات المتحدة               665953                      41564734

    الهند                             443497                       33316755

    البرازيل                        587797                      21019830

    المملكة المتحدة              134647                  7312683

    روسيا                         375624                        7194926

    فرنسا                        115829                      6926604

    تركيا                          60358                         6709417

    إيران                      115619                         5360387

    الأرجنتين              113816                       5229848

    كولومبيا              125713                       4932998.

    وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

    الدول وترتيبها        عدد الوفيات       عدد الإصابات

    23 - العراق             21631              1963264

    36 - المغرب           13729             910991

    41 - الأردن            10574             810559

    44 - الإمارات         2068               730743

    46 - تونس          24337              696279

    49 - لبنان           8266               614688.

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

    كلمات دالة:
    • فيروس كورونا ،
    • الصين،
    • الهند ،
    • الولايات المتحدة ،
    • إيران
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