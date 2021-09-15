مصر تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ يونيو الماضي

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ليل الثلاثاء/الأربعاء تسجيل 503 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ 21 يونيو.

كما سجلت البلاد 10 حالات وفاة إضافية، وفقا لما ذكرته الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 293 ألفا و951 إصابة، والوفيات إلى 16 ألفا و895 وفاة.

كما أعلنت الوزارة تعافي 325 شخصا ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 ألفا و450 شخصا.