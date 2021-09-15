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    إصابات كورونا العالمية تلامس 226 مليوناً والوفيات تقترب من 5 ملايين

    المصدر:
    • رويترز
    التاريخ:

    أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 225.83 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و823348.

    وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

    وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

    الدول والمناطق                    إجمالي الوفيات                  عدد الإصابات المؤكدة

    الولايات المتحدة                        663828                           41428091

    الهند                                        443213                          33289579

    البرازيل                                   587066                          21006424

    المملكة المتحدة                     134446                            7282810

    روسيا                                    374832                            7176085

    فرنسا                                   115752                             6917460

    تركيا                                    60358                               6709417

    إيران                                  115167                             5340656

    الأرجنتين                          113640                             5226831

    كولومبيا                          125687                              4931563.

    وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

    الدول وترتيبها                 عدد الوفيات                  عدد الإصابات

    23 - العراق                          21596                       1959369

    36 - المغرب                       13683                        908349

    41 - الأردن                        10568                       809443

    44 - الإمارات                      2066                       730135

    46 - تونس                       24244                       685799

    49 - لبنان                       8266                         614688.

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

    كلمات دالة:
    • فيروس كورونا ،
    • الصين،
    • الهند،
    • الولايات المتحدة
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