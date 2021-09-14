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    آخر مستجدّات كورونا حول العالم

    المصدر:
    • رويترز
    التاريخ:

    أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 225.16 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و813463.

    وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

    وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

    الدول والمناطق                 إجمالي الوفيات                   عدد الإصابات المؤكدة

    الولايات المتحدة                    661995                              41156616

    الهند                                   442874                                33264175

    البرازيل                              586851                                20999779

    المملكة المتحدة                 134261                                7256559

    روسيا                               374051                                 7158248

    فرنسا                              115517                                  6905071

    تركيا                               60082                                    6681615

    إيران                            114759                                      5318327

    الأرجنتين                       113403                                 5224534

    كولومبيا                      125647                                    4930249.

    وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

    الدول وترتيبها             عدد الوفيات               عدد الإصابات

    23 - العراق                  21550                        1954969

    36 - المغرب                 13546                       904647

    41 - الأردن                 10557                       808470

    44 - الإمارات             2064                         729518

    46 - تونس              24086                        681664

    49 - لبنان                8248                      613498.

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش. 

     

    كلمات دالة:
    • فيروس كورونا ،
    • الصين،
    • الهند ،
    • الولايات المتّحدة،
    • البرازيل
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