مصر تسجل 471 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر مساء أمس الأحد تسجيل 471 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و11 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 651 حالة من مرضى كوفيد- 19 وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 246 ألفا و 726 حالة حتى مساء أمس الأحد، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء أمس الأحد بلغ 292 ألفا و957 شخصا وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 16 ألفا و 871 حالة.