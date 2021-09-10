"بيونتيك" تسعى للحصول على موافقة لإتاحة لقاحها المضاد لكورونا للأطفال بين 5 -11 عاما

المصدر: د ب أ

تعتزم شركة "بيونتيك" الألمانية لتطوير اللقاحات التقدم الأسبوع المقبل للحصول على موافقة على إتاحة لقاحها المضاد لكورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما.

وقالت المديرة التنفيذية للشؤون الطبية والمؤسسة المشارك للشركة، أوزليم توريشي، في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية: "نحن نستعد للإنتاج بالفعل. اللقاح (الذي سيُستخدم مع الأطفال) سيكون هو نفس (المتداول)، لكن ستكون جرعته (في الأمبولات) أقل".

وبحسب بيانات الشركة، فإن نتائج الدراسات الخاصة بتأثير اللقاح على الأطفال متاحة وتحتاج فقط إلى المعالجة من قبل السلطات المختصة بإصدار الموافقة.

وقال رئيس الشركة، أوجور شاهين، للمجلة: "يبدو الأمر جيدا، كل شيء يسير وفقا للخطة"، معربا عن توقعه صدور بيانات الدراسة الخاصة بالأطفال الأصغر سنا الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وما فوق بحلول نهاية هذا العام.

في الوقت نفسه، حث مؤسسا الشركة الجميع على بذل كل ما في وسعهم لإقناع المترددين بأخذ التطعيم خلال الأسابيع المقبلة.

وقال شاهين: "كمجتمع لا يزال لدينا حوالي 60 يوما لتجنب شتاء صعبا... يجب أن نفعل ما في وسعنا لحشد أكبر عدد ممكن من الناس في هذين الشهرين".

