4.8 مليون وفاة و223.12 مليون مصاب بكورونا في العالم
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 223.12 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و779751.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 654019 40645500
الهند 441749 33139981
البرازيل 584421 20928008
المملكة المتحدة 133841 7132072
روسيا 370959 7084284
فرنسا 115362 6877825
تركيا 58878 6565319
الأرجنتين 112962 5215332
إيران 112935 5237799
كولومبيا 125427 4923197.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
22 - العراق 21220 1928930
36 - المغرب 13370 896913
39 - الأردن 10518 805214
43 - الإمارات 2057 726797
46 - تونس 24041 680074
47 - لبنان 8144 610197.
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.