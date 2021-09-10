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    4.8 مليون وفاة و223.12 مليون مصاب بكورونا في العالم

    المصدر:
    • رويترز
    التاريخ:

    أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 223.12 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و779751.

    وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

    وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

    الدول والمناطق              إجمالي الوفيات             عدد الإصابات المؤكدة

    الولايات المتحدة                  654019                          40645500

    الهند                                   441749                        33139981

    البرازيل                              584421                         20928008

    المملكة المتحدة                133841                            7132072

    روسيا                               370959                            7084284

    فرنسا                              115362                            6877825

    تركيا                                  58878                            6565319

    الأرجنتين                         112962                            5215332

    إيران                               112935                            5237799

    كولومبيا                        125427                            4923197.

    وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

    الدول وترتيبها              عدد الوفيات                      عدد الإصابات

    22 - العراق                    21220                              1928930

    36 - المغرب                  13370                               896913

    39 - الأردن                     10518                            805214

    43 - الإمارات                   2057                          726797

    46 - تونس                       24041                      680074

    47 - لبنان                       8144                           610197.

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

     

    كلمات دالة:
    • فيروس كورونا ،
    • الصين،
    • الهند ،
    • الولايات المتحدة
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