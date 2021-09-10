4.8 مليون وفاة و223.12 مليون مصاب بكورونا في العالم

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 223.12 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و779751.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 654019 40645500

الهند 441749 33139981

البرازيل 584421 20928008

المملكة المتحدة 133841 7132072

روسيا 370959 7084284

فرنسا 115362 6877825

تركيا 58878 6565319

الأرجنتين 112962 5215332

إيران 112935 5237799

كولومبيا 125427 4923197.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

22 - العراق 21220 1928930

36 - المغرب 13370 896913

39 - الأردن 10518 805214

43 - الإمارات 2057 726797

46 - تونس 24041 680074

47 - لبنان 8144 610197.

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.