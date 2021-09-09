زيادة مقلقة في إصابات كورونا بفيكتوريا الأسترالية رغم الإغلاق

المصدر: د ب أ

أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم الخميس عن تسجيل أعلى زيادة في الإصابات بفيروس كورونا في فترة ما يقرب من 13 شهرا، بينما تواصل مكافحتها لانتشار سلالة "دلتا" المتحورة من الفيروس.

وأبلغت السلطات الصحية عن 324 إصابة جديدة انتقلت محليا حتى مساء أمس الأربعاء، متجاوزة حاجز الـ 300 حالة للمرة الأولى منذ 14 آب/أغسطس 2020، عندما سجلت الولاية 301 حالة خلال أسوأ حالة تفشي تشهدها.

ويعتبر عدد الإصابات الجديدة قفزة كبيرة مقارنة بالزيادة التي شهدتها بواقع 221 حالة في اليوم السابق، وجاء على الرغم من الإغلاق المعمول به لأكثر من شهر، وهو السادس في الولاية.

ومن المقرر أن تخرج جميع مناطق فيكتوريا، باستثناء شيبارتون الكبرى على مسافة نحو 180 كيلومتراً شمال ملبورن ، من الإغلاق يوم غد الجمعة حيث تستطيع المقاهي والمطاعم والحانات فتح أبوابها مع حدود للسعة الاستيعابية.

وتتعامل فيكتوريا حاليا مع ثاني اسوأ تفشي للفيروس في أستراليا حيث تتصدر ولاية نيو ساوث ويلز المجاورة المشهد بنحو ألف حالة إصابة يومية بالفيروس لأول مرة في البلاد في أواخر أغسطس بالرغم من أسابيع من الإغلاق. ومنذ ذلك الحين، سجلت الولاية زيادات يومية من أربعة أرقام.

وتسعى أستراليا، التى يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، منذ فترة طويلة إلى القضاء على الفيروس تماما بإغلاق حدودها وفرض قواعد صارمة، غير إن الأعداد ارتفعت في عدة أجزاء من البلاد بسبب سلالة دلتا سريعة الانتشار.

وحتى الآن، تم تطعيم أقل بقليل من 40 % من السكان المؤهلين لتلقي اللقاح في أستراليا تطعيما كاملا.