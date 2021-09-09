مستجدّات فيروس كورونا في العالم
) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 222.51 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و770499.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 651760 40471649
الهند 441411 33096718
البرازيل 584171 20913578
المملكة المتحدة 133674 7094592
روسيا 370165 7065904
فرنسا 115159 6854028
تركيا 58616 6541405
الأرجنتين 112851 5211801
إيران 112430 5210978
كولومبيا 125378 4921410.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات الإصابات
22 - العراق 21220 1928930
36 - المغرب 13296 893462
39 - الأردن 10501 804326
43 - الإمارات 2053 726025
46 - تونس 23993 678363
47 - لبنان 8144 610197.
المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش. (إعداد أشرف راضي للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)