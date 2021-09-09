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    مستجدّات فيروس كورونا في العالم

    المصدر:
    • رويترز
    التاريخ:

    ) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 222.51 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و770499.

    وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

    وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

    الدول والمناطق                        إجمالي الوفيات               عدد الإصابات المؤكدة

    الولايات المتحدة                          651760                               40471649

    الهند                                           441411                                   33096718

    البرازيل                                      584171                                   20913578

    المملكة المتحدة                         133674                                   7094592

    روسيا                                     370165                                      7065904

    فرنسا                                     115159                                       6854028

    تركيا                                     58616                                         6541405

    الأرجنتين                             112851                                        5211801

    إيران                                  112430                                        5210978

    كولومبيا                         125378                                         4921410.

    وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

    الدول وترتيبها                    عدد الوفيات                        الإصابات

    22 - العراق                          21220                           1928930

    36 - المغرب                       13296                              893462

    39 - الأردن                        10501                              804326

    43 - الإمارات                      2053                                 726025

    46 - تونس                           23993                              678363

    47 - لبنان                            8144                                    610197.

     المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش. (إعداد أشرف راضي للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

    كلمات دالة:
    • الصين،
    • الهند ،
    • فيروس كورونا ،
    • الولايات المتحدة
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