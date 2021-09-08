    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    وفيات كورونا في العالم تدنو من 5 ملايين

    المصدر:
    • رويترز
    التاريخ:

    أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 221.64 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و757752.

    وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

    وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

    الدول والمناطق                إجمالي الوفيات                عدد الإصابات المؤكدة

    الولايات المتحدة                   649925                            40182092

    الهند                                  441042                             33058843

    البرازيل                            583810                              20899933

    روسيا                            368573                               7030455

    المملكة المتحدة             133274                               7018927

    فرنسا                           115007                              6839494

    تركيا                               58616                            6541405

    الأرجنتين                      112673                              5207695

    إيران                            111892                            5184124

    كولومبيا                      125331                                4919773.

     وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

    الدول وترتيبها              عدد الوفيات              عدد الإصابات

    22 - العراق                   21220                      1928930

    36 - المغرب                13224                       889532

    39 - الأردن                  10491                       803351

    43 - الإمارات                2050                      725192

    46 - تونس                 23901                      675771

    47 - لبنان                  8129                        609189.

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

     

    كلمات دالة:
    • رويترز ،
    • فيروس كورونا،
    • الصين،
    • الهند ،
    • الولايات المتحدة ،
    • العراق
    طباعة Email
    ↑ أعلى