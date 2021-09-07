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    إصابات ووفيات كورونا العالمية حتى أمس

    المصدر:
    • رويترز
    التاريخ:

    أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 221.24 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و751485.

    وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

    وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

    الدول والمناطق                 إجمالي الوفيات                  عدد الإصابات المؤكدة

    الولايات المتحدة                       649560                           40123404

    الهند                                       440752                          33027621

    البرازيل                                  583628                           20890779

    روسيا                                   368573                             7030455

    المملكة المتحدة                  133229                             6978126

    فرنسا                                114939                             6836452

    تركيا                                 58342                              6517767

    الأرجنتين                       112511                             5203802

    إيران                             111257                             5156986

    كولومبيا                      125278                          4918649.

    وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

    الدول وترتيبها                    عدد الوفيات                      عدد الإصابات

    22 - العراق                         21162                            1922942

    36 ‬‬‬‬- المغرب                      13145                            886008

    39 - الأردن                      10477                               802349

    ‭43‬ - الإمارات                  2048                                 724240

    ‭46‬ ‬- تونس                     23846                                 675191

    47 - لبنان                        8114                              608041

    50 - السعودية                 8585                             545367.

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت yرينتش. 

    كلمات دالة:
    • الصين،
    • فيروس كورونا،
    • الهند ،
    • الولايات المتّحدة،
    • البرازيل
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