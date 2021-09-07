إصابات ووفيات كورونا العالمية حتى أمس
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 221.24 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و751485.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 649560 40123404
الهند 440752 33027621
البرازيل 583628 20890779
روسيا 368573 7030455
المملكة المتحدة 133229 6978126
فرنسا 114939 6836452
تركيا 58342 6517767
الأرجنتين 112511 5203802
إيران 111257 5156986
كولومبيا 125278 4918649.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
22 - العراق 21162 1922942
36 - المغرب 13145 886008
39 - الأردن 10477 802349
43 - الإمارات 2048 724240
46 - تونس 23846 675191
47 - لبنان 8114 608041
50 - السعودية 8585 545367.
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت yرينتش.