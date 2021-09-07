بريطانيا تخصص 7.5 مليار دولار إضافية لمجابهة كورونا

المصدر: أ ف ب

أعلنت الحكومة البريطانية أمس الاثنين عن تخصيص تمويل إضافي يبلغ 5,4 مليار جنيه (7,5 مليار دولار) لنظام الرعاية الصحية الرسمي في البلاد، وذلك بهدف تغطية علاج الإصابات بكوفيد والتخفيف من قوائم الانتظار الطويلة للعلاج من أمراض أخرى.

واعتبر رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير الصحة ساجد جافيد أنّ الأموال الإضافية التي سيتم تسليمها خلال الأشهر الستة المقبلة ستساعد في "إدارة الضغوط الفورية للوباء".

وكافحت "هيئة الخدمة الصحية الوطنية" (أن أتش أس) للتعامل مع الإصابات المرتفعة بفيروس كورونا، ما اضطرها للاستعانة بأطباء من تخصّصات مختلفة للمساعدة في علاج مرضى كوفيد، ونتيجة ذلك تشكّلت قوائم انتظار طويلة من المصابين بأمراض أخرى.

وقالت الحكومة إنّ الجزء الأكبر من التمويل الإضافي وقيمته 2,8 مليار جنيه سيخصّص للتكاليف المتعلقة بكوفيد، في حين أنّ مليار جنيه ستذهب لمعالجة الحالات المتراكمة جرّاء الأمراض الأخرى.

وأقرّ جونسون بأنّ "علاج مرضى كوفيد تسبّب في تراكمات ضخمة"، مشيراً إلى أنّ الأموال ستذهب "مباشرة الى الخطوط الأمامية" لتوفير العلاجات التي "لا يحصل عليها المرضى بالسرعة الكافية".

وتوقّع جافيد أن تزداد قوائم الانتظار سوءاً قبل أن تعود للتحسّن، وذلك بسبب تقدّم المزيد من الأشخاص للعلاج من الإصابة بكوفيد بعد تخفيف القيود المفروضة في البلاد.

وقدّرت وزارة الصحة أن ترتفع قائمة الانتظار للعمليات الروتينية مثل استبدال مفاصل الأوراك وإزالة المياه البيضاء إلى 13 مليون شخص.

وارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا الى 7,02 مليون أمس الاثنين.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تقترح فيه الحكومة أيضاً زيادة الضريبة على الأرباح للمساعدة في دفع تكاليف دور الرعاية لكبار السن الذين يتعين على العديد منهم حاليا تغطية هذه التكاليف بأنفسهم.