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    وفيات كورونا تقترب من 5 ملايين في العالم

    المصدر:
    • رويترز
    التاريخ:

    أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 220.62 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و741176.

    وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

    وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

    الدول والمناطق                   إجمالي الوفيات              عدد الإصابات المؤكدة

    الولايات المتحدة                        649316                          40089360

    الهند                                        440533                          32988673

    البرازيل                                 583362                           20877864

    روسيا                                    366990                           6941611

    المملكة المتحدة                     133161                          6904969

    فرنسا                                      114856                      6826042

    تركيا                                      57802                           6477414

    الأرجنتين                             112444                          5202405

    إيران                                 110064                           5103537

    كولومبيا                           125230                              4916980.

    - وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

    الدول وترتيبها                عدد الوفيات               عدد الإصابات

    22 - العراق                      21042                     1912395

    36 ‬‬‬‬- المغرب                      12993                    881042

    38 - الأردن                       10463                    800240

    ‭43‬ - الإمارات                    2045                       722292

    ‭45‬ ‬- تونس                       23710                     670027

    47 - لبنان                        8089                         606536

    50 - السعودية                8572                       545123.

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش. 

    كلمات دالة:
    • فيروس كورونا ،
    • الصين،
    • الهند ،
    • الولايات المتحدة
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