رئيس الوزراء الياباني يستقيل لمكافحة كورونا

المصدر: د ب أ

أعرب رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا عن اعتزامه الاستقالة حتى يتمكن من تكريس بقية وقته من منصبه لمكافحة جائحة كوفيد 19 بدلاً من إعداد حملة لإعادة انتخابه.

من ناحية أخرى، وسعت الدنمارك نطاق الفئات التي ستحصل على ثلاث جرعات من لقاح كورونا بعد يوم من قول كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض، أنتوني فاوتشي، إن ذلك قد يصبح النظام القياسي لمعظم الأشخاص.

وفي الوقت ذاته، تعتزم المملكة المتحدة إرسال أربعة ملايين جرعة من لقاح فايزر في صفقة تبادل إلى أستراليا، حيث تتوقع أكبر ولاياتها اكتظاظاً بالسكان أن تصل الحالات اليومية إلى ذروتها في غضون أسبوعين.

وأفادت تقارير بأن العلماء الذين طوروا لقاح جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا المضاد لكوفيد 19 يستخدمون التكنولوجيا نفسها لمحاولة تطوير لقاح علاجي للسرطان.