كورونا يهدد صحة الهولنديين الذهنية

المصدر: د ب أ

ارتفعت نسبة الهولنديين الذين يعانون مشكلات في الصحة الذهنية خلال تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ بدء دراسة استقصائية على مستوى البلاد عن هذا الموضوع قبل 20 عاماً.

وأعلنت وكالة الإحصاء الهولندية «سي بي إس»، اليوم، أن 15% من السكان الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً فما فوق شعروا بتوعك ذهني في النصف الأول من عام 2021.

وكان الوضع أسوأ بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً، الذين قال ربعهم إنهم يشعرون بمرض ذهني.

واستند الاستطلاع إلى أسئلة عن الحزن والعصبية والحرمان والهدوء والسعادة، وأجريت مقابلات مع نحو 10 آلاف شخص.

وبالمقارنة مع الدراسات الاستقصائية التي أجريت عام 2019، تدهورت الصحة الذهنية للهولنديين بشكل كبير.

وفي عام 2020، قال ربع الخاضعين للدراسة إنهم يشعرون بالوحدة أكثر من ذي قبل، كما زادت مشاعر مثل الخوف والحزن والإجهاد أكثر مما كانت عليه قبل تفشي الجائحة.