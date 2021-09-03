رقم قياسي مطلق لوفيات كورونا في ولاية أسترالية رغم الإغلاق

المصدر: د ب أ

شهدت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية اليوم الجمعة أكبر عدد على الإطلاق من الإصابات والوفيات الجديدة بكوفيد-19 على الرغم من مرور عشرة أسابيع على فرض الإغلاق.

وسجلت الولاية 1431 إصابة محلية جديدة وحالة واحدة واردة من الخارج، بالإضافة إلى 12 حالة وفاة إضافية، حتى مساء أمس الخميس.

وتجاوزت نيو ساوث ويلز 1000 إصابة بكوفيد-19 في اليوم قبل أسبوع بقليل، وذلك لأول مرة منذ أن بدأت الجائحة.

وحذرت رئيسة وزراء الولاية جلاديس بيريجيكليان في تحديثها اليومي بشأن كوفيد-19 قائلة: "كما قلت سابقا، فإن أفضل نصائحي المتعلقة بالصحة هي أننا نتوقع ذروة الحالات في الأسبوعين المقبلين".

وعلى الرغم من تزايد عدد الحالات، شهدت المناطق الساخنة في الولاية تخفيفا طفيفا في قيود الإغلاق اليوم الجمعة، حيث لم تعد مدة التمارين تقتصر على ساعة واحدة في اليوم في تلك المناطق.

ووصل إجمالي عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 في الولاية الآن إلى 119 حالة منذ 16 يونيو الماضي، حين تم تسجيل أول إصابة في التفشي الحالي، كما زاد عدد الإصابات في التفشي الحالي إلى 25002 حالة.

كما ارتفع عدد جرعات اللقاح التي تم تقديمها في الولاية إلى أكثر من 2ر7 مليون جرعة، مع تطعيم أكثر من 36 % من الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما.

وحققت أستراليا، بسكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة، نجاحًا كبيرا في مكافحة الوباء لفترة طويلة بسبب الإجراءات الصارمة للغاية، بما في ذلك الإبقاء على حدودها الدولية مغلقة مع استثناءات قليلة منذ مارس 2020.

وعلى الرغم من ذلك، تم فرض حالة الإغلاق مجددا على نسبة كبيرة من السكان بسبب انتشار متغير دلتا والبطء في إعطاء اللقاحات في البداية.

وتم تأكيد إصابة أكثر من 56500 شخص على مستوى البلاد وتوفي أكثر من 1000 شخص بسبب كوفيد-19 منذ بداية الجائحة.