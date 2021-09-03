مصر تسجل 303 إصابات جديدة بكورونا و12 وفاة

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر مساء أمس الخميس تسجيل 303 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و12 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 439 حالة من مرضى كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 240 ألفا و325 حالة حتى مساء أمس الخميس، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء أمس الخميس بلغ 289 ألفا و 35 شخصا وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 16 ألفا و755 حالة.