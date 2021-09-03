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    فيروس كورونا حول العالم بالأرقام

    المصدر:
    • رويترز
    التاريخ:

    أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 218.92 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و714788.

    وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

    وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

    الدول والمناطق               إجمالي الوفيات               عدد الإصابات المؤكدة

    الولايات المتحدة                 643265                           39570764

    الهند                                439529                             32857937

    البرازيل                          581150                              20804215

    روسيا                             365395                            6956318

    المملكة المتحدة           132920                             6863228

    فرنسا                          114577                             6783329

    تركيا                          56965                               6411028

    الأرجنتين                      112005                          5190948

    إيران                        108988                             5055512

    كولومبيا                    125016                         4911082.

    وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

    الدول وترتيبها             عدد الوفيات                    عدد الإصابات

    22 - العراق                    20934                         1902407

    36 ‬‬‬‬- المغرب                   12749                        866968

    38 - الأردن                      10442                       798984

    ‭43‬ - الإمارات                     2043                       720330

    ‭45‬ ‬- تونس                      23538                      666168

    47 - لبنان                        8061                       603288

    50 - السعودية                   8560                    544811

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش أمس الخميس. 

     

    كلمات دالة:
    • فيروس كورونا ،
    • الصين،
    • الولايات المتحدة،
    • الهند
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