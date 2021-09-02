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    مستجدّات فيروس كورونا حول العالم

    المصدر:
    • رويترز
    التاريخ:

    أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 218.22 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و704116.

    وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

    وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

    الدول والمناطق          إجمالي الوفيات        عدد الإصابات المؤكدة

    الولايات المتحدة          641330                     39383878

    الهند                           439020                     32810845

    البرازيل                      580413                   20776870

    روسيا                           364597                6937333

    المملكة المتحدة         132535                  6789581

    فرنسا                      114494                  6765708

    تركيا                      56675                     6387082

    الأرجنتين                111812                   5185620

    إيران                       108393                5025233

    كولومبيا                 124945                 4909086.

    وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

    الدول وترتيبها           عدد الوفيات             عدد الإصابات

    22 - العراق                 20878                   1895459

    36 ‬‬‬‬- المغرب              12749                    866968

    38 - الأردن                 10422                  798091

    ‭43‬ - الإمارات             2041                    718370

    ‭45‬ ‬- تونس             23538                  666168

    47 - لبنان                8053                  602266

    50 - السعودية       8552                     544634.

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش أمس الأربعاء. 

     

    كلمات دالة:
    • فيروس كورونا ،
    • الصين،
    • الهند،
    • الولايات المتحدة،
    • العراق
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