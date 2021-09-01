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    إصابات كورونا العالمية تلامس 218 مليوناً والوفيات تقترب من 5 ملايين

    المصدر:
    • رويترز
    التاريخ:

    أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 217.71 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و694778.

    وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

    وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

    الدول والمناطق             إجمالي الوفيات           عدد الإصابات المؤكدة

    الولايات المتحدة                639901                       39232472

    الهند                              438560                       32768880

    البرازيل                        579574                           20752281

    روسيا                          363807                            6918965

    المملكة المتحدة            132535                        6789581

    فرنسا                          114494                       6765708

    تركيا                        56675                             6387082

    الأرجنتين                 111607                         5178889

    إيران                       107794                      4992063

    كولومبيا                  124883                       4907264.

    وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

    الدول وترتيبها               عدد الوفيات             عدد الإصابات

    22 - العراق                   20830                    1888150

    36 ‬‬‬‬- المغرب                  12649                  860948

    38 - الأردن                    10411                  797126

    ‭43‬ - الإمارات                 2041                      718370

    ‭45‬ ‬- تونس                    23451                  664034

    47 - لبنان                     8053                 602266

    50 - السعودية               8545                 544449

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش يأمس الثلاثاء.

    كلمات دالة:
    • فيروس كورونا ،
    • الصين،
    • الهند ،
    • الولايات المتحدة
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