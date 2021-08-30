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    مستجدّات فيروس كورونا حول العالم

    المصدر:
    • رويترز
    التاريخ:

    أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 216.18 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و673735.

    وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

    وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

    الدول والمناطق              إجمالي الوفيات             عدد الإصابات المؤكدة

    الولايات المتحدة                    638462                       38942645

    الهند                                   437830                        32695030

    البرازيل                              579010                        20728605

    روسيا                             361423                           6863541

    فرنسا                             114083                          6711268

    المملكة المتحدة               132243                        6666399

    تركيا                              55678                           6310388

    الأرجنتين                         111324                      5171458

    كولومبيا                         124743                    4903304

    إيران                             105901                      4895448.

    وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

    الدول وترتيبها               عدد الوفيات                    عدد الإصابات

    22 - العراق                     20632                           1868352

    36 ‬‬‬‬- المغرب                 12361                            849532

    38 - الأردن                   10358                              793969

    ‭43‬ - الإمارات                 2036                              715394

    ‭45‬ ‬- تونس                     23030                         654798

    47 - لبنان                      8035                          597978

    49 - السعودية                 8526                         543796

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش من أول أمس السبت. 

     

    كلمات دالة:
    • فيروس كورونا ،
    • الصين،
    • الهند ،
    • الولايات المتحدة،
    • البرازيل
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