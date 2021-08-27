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    مستجدّات إصابات ووفيات كورونا في العالم

    المصدر:
    • رويترز
    التاريخ:

    أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 214.4 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و646735.

    وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

    وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

    الدول والمناطق                إجمالي الوفيات            عدد الإصابات المؤكدة

    الولايات المتحدة                    633467                      38403069

    الهند                                   436365                      32558530

    البرازيل                                576645                      20645537

    روسيا                                359826                       6824540

    فرنسا                               113988                         6693019

    المملكة المتحدة               132143                        6628709

    تركيا                               55177                         6272432

    الأرجنتين                       110966                      5155079

    كولومبيا                        124474                      4897150

    إيران                          104716                           4833135.

    وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

    الدول وترتيبها         عدد الوفيات                 عدد الإصابات

    22 - العراق                20480                        1855781

    36 ‬‬‬‬- المغرب            12079                           829137

    38 - الأردن             10338                            792278

    ‭43‬ - الإمارات          2031                           ‬ ‭713402‬ ‭‬

    45‬- تونس               22860                        ‭  647483‬

    47- لبنان                 8024                        595522

    49 - السعودية        8512                       543318

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش. 

    كلمات دالة:
    • فيروس كورونا ،
    • الصين،
    • الهند،
    • الولايات المتحدة
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