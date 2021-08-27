مستجدّات إصابات ووفيات كورونا في العالم

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 214.4 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و646735.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 633467 38403069

الهند 436365 32558530

البرازيل 576645 20645537

روسيا 359826 6824540

فرنسا 113988 6693019

المملكة المتحدة 132143 6628709

تركيا 55177 6272432

الأرجنتين 110966 5155079

كولومبيا 124474 4897150

إيران 104716 4833135.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

22 - العراق 20480 1855781

36 ‬‬‬‬- المغرب 12079 829137

38 - الأردن 10338 792278

‭43‬ - الإمارات 2031 ‬ ‭713402‬ ‭‬

45‬- تونس 22860 ‭ 647483‬

47- لبنان 8024 595522

49 - السعودية 8512 543318

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.