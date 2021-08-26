    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    آخر مستجدّات إصابات ووفيات كورونا حول العالم

    المصدر:
    • رويترز
    التاريخ:

    أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 213.65 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و633612.

    وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

    وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

    الدول والمناطق                   إجمالي الوفيات         عدد الإصابات المؤكدة

    الولايات المتحدة                     630541                      38250435

    الهند                                   435758                        32512366

    البرازيل                             575742                         20614866

    روسيا                            359006                             6804910

    فرنسا                          113788                              6649630

    المملكة المتحدة               131854                         6555200

    تركيا                          55177                                 6272432

    الأرجنتين                   110806                               5148085

    كولومبيا                    124388                             4894702

    إسبانيا                     83527                                4804424.

    وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

    الدول وترتيبها            عدد الوفيات               عدد الإصابات

    22 - العراق                  20410                   1847697

    36 ‬‬‬‬- المغرب               11994                    821129

    38 - الأردن              10338                     792278

    ‭43‬ - الإمارات             2028                      712411

    ‭45‬ ‬- تونس                22714                   644072

    47 - لبنان                8024                     595522

    49 - السعودية         8505                      543028

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش. 

    كلمات دالة:
    • فيروس كورونا،
    • الصين،
    • الهند ،
    • الولايات المتحدة،
    • البرازيل
    طباعة Email
    ↑ أعلى