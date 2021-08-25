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    حقائق إصابات كورونا العالمية

    المصدر:
    • رويترز
    التاريخ:

    أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 213.07 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و624390.

    وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

    وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

    الدول والمناطق                            إجمالي الوفيات                          عدد الإصابات المؤكدة

    الولايات المتحدة                             629104                                           38118308 

    الهند                                               435110                                          32474773

    البرازيل                                           574848                                         20583994

    روسيا                                           358197                                             6785374

    فرنسا                                           113595                                             6624777

    المملكة المتحدة                              131854                                           6555200

    تركيا                                               54960                                             6252462

    الأرجنتين                                     110609                                                5139966

    كولومبيا                                        124315                                             4892235

    إسبانيا                                            83527                                                   4804424.

    وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

    الدول وترتيبها                          عدد الوفيات                                      عدد الإصابات

    21 - العراق                                 20337                                           1839910

    37 ‬‬‬‬- المغرب                               11994                                                821129

    38 - الأردن                                  10320                                               791466

    ‭42‬ - الإمارات                                2026                                                711428

    ‭45‬ ‬- تونس                                   22714                                               644072

    46 - لبنان                                     8019                                                 593929

    48 - السعودية                              8497                                               542707

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش. 

    كلمات دالة:
    • فيروس كورونا،
    • الصين،
    • الهند،
    • الولايات المتحدة
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