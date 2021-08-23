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    آخر تطورات فيروس كورونا حول العالم

    المصدر:
    • رويترز
    التاريخ:

    أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 211.55 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و600821.

    وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

    وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

    الدول والمناطق                     إجمالي الوفيات                        عدد الإصابات المؤكدة

    الولايات المتحدة                              627972                               37862951

    الهند                                        434367                                    32424234

    البرازيل                                  574209                                     20556487

    روسيا                                    355865                                    6726523

    فرنسا                                   113186                                     6579675

    المملكة المتحدة                     131591                                   6460930

    تركيا                                   54060                                    6176441

    الأرجنتين                          110217                                     5130852

    كولومبيا                             124121                                 4886897

    إسبانيا                              83136                                       4770453.

    وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

    الدول وترتيبها                     عدد الوفيات                        عدد الإصابات

    21 - العراق                              20110                            1819455

    37 ‬‬‬‬- المغرب                           11587                              799775

    38 - الأردن                              10273                           788088

    ‭42‬ - الإمارات                         2018                             708302

    ‭45‬ ‬- تونس                            22394                           635455

    46 - لبنان                           8004                               589597

    48 - السعودية                    8469                            541610

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش. 

     

    كلمات دالة:
    • فيروس كورونا،
    • الصين،
    • الهند ،
    • الولايات المتحدة
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