آخر تطورات فيروس كورونا حول العالم
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 211.55 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و600821.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 627972 37862951
الهند 434367 32424234
البرازيل 574209 20556487
روسيا 355865 6726523
فرنسا 113186 6579675
المملكة المتحدة 131591 6460930
تركيا 54060 6176441
الأرجنتين 110217 5130852
كولومبيا 124121 4886897
إسبانيا 83136 4770453.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
21 - العراق 20110 1819455
37 - المغرب 11587 799775
38 - الأردن 10273 788088
42 - الإمارات 2018 708302
45 - تونس 22394 635455
46 - لبنان 8004 589597
48 - السعودية 8469 541610
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.