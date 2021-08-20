الفلبين تشهد ارتفاعاً قياسياً في حالات الإصابة بكورونا وزيادة في الوفيات

المصدر: رويترز

سجلت الفلبين رقما قياسيا من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة وحذرت من أن هذا المنحى قد يستمر مع تخفيف القيود في منطقة العاصمة في مسعى لتحفيز الأنشطة الاقتصادية.

وسجلت وزارة الصحة 17231 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس و317 وفاة، وهي أعلى حصيلة يومية للوفيات في أربعة أشهر. وتمثل الوفيات أكثر من 1.8 في المئة من إجمالي الحالات، مما يجعل متوسط شهر أغسطس 1.5 في المئة مقابل 1.9 في يوليو تموز.

وتشهد الفلبين واحدا من أعلى معدلات الإصابة في آسيا بعدما سجلت 1.8 مليون حالة و31198 وفاة.

وحثت وزارة الصحة الناس على تلقي التطعيم لتعزيز الحماية.

وقالت في بيان ستساعد "الاستشارات والاختبارات المبكرة في الحد من الإصابات في المنازل والمجتمعات المحلية وأماكن العمل".