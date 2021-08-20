تمديد إغلاق سيدني حتى نهاية سبتمبر مع استمرار تزايد إصابات كورونا

المصدر: د ب أ

قالت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية جلاديس بيريجيكليان اليوم الجمعة إنه تم تمديد الإغلاق في مدينة سيدني الكبرى بأستراليا حتى نهاية سبتمبر المقبل، فيما تواصل الولاية تسجيل عدد كبير من الإصابات الجديدة بكوفيد-19.

كما أعلنت بيريجيكليان عن فرض مزيد من القيود المشددة اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، بما في ذلك استخدام الكمامات بشكل إلزامي خارج المنزل "إلا في حال القيام ببعض التمارين الشاقة".

وقالت رئيسة وزراء الولاية إنه سيجري تطبيق حظر التجول من التاسعة مساء حتى الخامسة صباحا داخل ما يطلق عليه مناطق القلق، و تقتصر التدريبات في تلك المناطق على ساعة في اليوم.

ولن يتم تطبيق تمديد الإغلاق على المناطق الإقليمية في الولاية، والتي من المقرر حاليا رفع معظم القيود عنها بنهاية أغسطس الجاري.

وسجلت الولاية اليوم الجمعة 642 حالة إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا، وهو ثاني أعلى رقم منذ بداية الجائحة، علاوة على أربع وفيات أخرى، على الرغم من استمرار الإغلاق لثمانية أسابيع حتى الآن.

ووصل عدد الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في الولاية حتى الآن إلى 65 حالة منذ 16 يونيو، وقت تسجيل أول إصابة في موجة التفشي الحالية، و121 وفاة منذ بداية الجائحة.

وارتفع عدد حالات الاصابة في الموجة الحالية في نيو ساوث ويلز إلى 10582 حالة ليصبح المجموع 16164 منذ يناير 2020.

وقالت بيريجيكليان إنه تم تطعيم 132 ألف شخص يوم الخميس، ليرتفع عدد اللقاحات التي تم تقديمها في الولاية إلى 5.6 مليون جرعة، وتطعيم 29 % ممن تزيد أعمارهم عن 16 عامًا بشكل كامل.

وسجلت استراليا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 25 مليون شخص، أكثر من 41500 حالة وأكثر من 970 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.