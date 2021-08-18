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    إصابات كورونا العالمية تقترب من 208 ملايين والوفيات أكثر من 4.5 مليون

    المصدر:
    • رويترز
    التاريخ:

    أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 208.41 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و552400.

    وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

    وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

    الدول والمناطق                       إجمالي الوفيات                      عدد الإصابات المؤكدة

    الولايات المتحدة                             621796                               37065890

    الهند                                           432079                                   32250679

    البرازيل                                       569492                                       20378570

    روسيا                                    352693                                            6642559

    فرنسا                                   112798                                              6476864

    المملكة المتحدة                        131149                                   6322241

    تركيا                                      53472                                     6117259

    الأرجنتين                          109105                                         5088271

    كولومبيا                           123580                                             4870922

    إسبانيا                               82595                                            4719266.

     وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

    الدول وترتيبها                            عدد الوفيات                        عدد الإصابات

    21 - العراق                                   19815                             1793372

    37 ‬‬‬‬- الأردن                                     10239                          785697

    38 - المغرب                                    11119                           763353

    ‭42‬ - الإمارات                                   2006                              704000

    ‭45‬ ‬- تونس                                      22025                                  626750

    46 - لبنان                                      7982                                    583718

    48 - السعودية                              8431                                    539698.

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

    كلمات دالة:
    • فيروس كورونا،
    • الهند ،
    • الصين،
    • الولايات المتحدة ،
    • البرازيلي
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