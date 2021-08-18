إصابات كورونا العالمية تقترب من 208 ملايين والوفيات أكثر من 4.5 مليون

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 208.41 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و552400.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 621796 37065890

الهند 432079 32250679

البرازيل 569492 20378570

روسيا 352693 6642559

فرنسا 112798 6476864

المملكة المتحدة 131149 6322241

تركيا 53472 6117259

الأرجنتين 109105 5088271

كولومبيا 123580 4870922

إسبانيا 82595 4719266.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

21 - العراق 19815 1793372

37 ‬‬‬‬- الأردن 10239 785697

38 - المغرب 11119 763353

‭42‬ - الإمارات 2006 704000

‭45‬ ‬- تونس 22025 626750

46 - لبنان 7982 583718

48 - السعودية 8431 539698.

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.