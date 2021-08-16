«الإنتربول» يحذّر من جرائم احتيال مرتبطة بكورونا

المصدر: د ب أ

أصدرت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) تحذيراً عالمياً من استهداف محتالين للحكومات من خلال جرائم احتيال مرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال (الإنتربول)، اليوم، إنه في أكثر من 60 حالة في 40 دولة، تلقى ممثلو وزارات الصحة والمستشفيات عروضاً لشراء لقاحات حصلت على الموافقة للتوزيع في بلادهم.

ووفقاً للبيان، عادة ما يزعم المحتالون أنهم يمثلون إحدى شركات تصنيع اللقاحات أو منظمة حكومية تقوم بتسهيل توزيع اللقاحات.

ويحاول المحتالون الاتصال عبر عناوين بريد إلكتروني خاصة بالأشخاص المعنيين وكذلك بالهاتف، كما يستخدمون مواقع إلكترونية وهمية ومعلومات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الأمين العام يورجن ستوك: «حتى عندما تفشل محاولة احتيال، من المهم أن يتم إبلاغ الشرطة عنها لكي يتم تحديد الصلات المحتملة، وأيضاً في حالة التحذير الذي أصدره الإنتربول، لتحذير سلطات إنفاذ القانون إزاء هذه التهديدات».