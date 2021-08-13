ألمانيا تسجل 5578 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 5578 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الجمعة الماضي 3448 إصابة.

وسجل المعهد 19حالة وفاة جديدة جراء الفيروس خلال أربع وعشرين ساعة، مقابل 24 حالة وفاة جديدة يوم الجمعة الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وواصل معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام ارتفاعه، حيث بلغ اليوم الجمعة 30.1 إصابة ارتفاعا من 27.6 إصابة أمس الخميس. وتم تسجيل أدنى معدل في 6 يونيو الماضي بواقع 4.9 إصابة، بينما تم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 197.6 إصابة.

تجدر الإشارة إلى أن معدل الإصابة هو حتى الآن الأساس الذي تتخذ السلطات بناء عليه العديد من القيود لمواجهة الجائحة، وتأخذ السلطات أيضا معايير أخرى في الاعتبار، مثل نسب الدخول للمستشفيات.

ووفقا لبيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و810 آلاف و641 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا 91 ألفا و853 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين 3 ملايين و675 ألفا و800 شخص.