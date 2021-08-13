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    إصابات ووفيات كورونا حول العالم

    المصدر:
    • رويترز
    التاريخ:

    أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 205.2 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و506583.

    وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

    وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

    الدول والمناطق                            إجمالي الوفيات                 عدد الإصابات المؤكدة

    الولايات المتحدة                                618175                                36361507

    الهند                                               429669                                32077706

    البرازيل                                           565748                                 20245085

    روسيا                                              348632                                    6534791

    فرنسا                                            112439                                     6370429

    المملكة المتحدة                             130701                                      6179506

    تركيا                                              52565                                        5996224

    الأرجنتين                                     108388                                          5052884

    كولومبيا                                      122953                                        4852323

    إسبانيا                                          82320                                            4660473.

    وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

    الدول وترتيبها                            عدد الوفيات                            عدد الإصابات

    21 - العراق                                   19466                                   1751176

    37 ‬‬‬‬- الأردن                                  10173                                     780542

    41 - المغرب                             10607                                        720256

    ‭42‬ - الإمارات                             1992                                      698166

    ‭45‬ ‬- تونس                              21220                                     616764

    46 - لبنان                              7958                                       576550

    47 - السعودية                      8378                                       536693

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

    كلمات دالة:
    • فيروس كورونا،
    • الصين،
    • الهند ،
    • الولايات المتحدة
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