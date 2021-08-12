ألمانيا تسجل 5638 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الخميس استمرار زيادة معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المعهد اليوم أن المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم 27.6، فيما كان يبلغ أمس الأربعاء 25.1.

وكان هذا المعدل وصل إلى أدنى مستوياته من بدء تفشي الوباء في ربيع العام الماضي، قبل شهر تقريبا وبلغ آنذاك 4.9.

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 5638 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 17 حالة وفاة.

يذكر أنه كان تم تسجيل 3539 حالة إصابة بالفيروس قبل أسبوع واحد، فضلا عن 26 حالة وفاة.

تجدر الإشارة إلى أن معدل الإصابة الأسبوعي كان هو المعيار حتى الآن لفرض قيود مكافحة كورونا، وذلك في إطار ما يعرف مثلا بقانون مكابح الطوارئ الذي تم رفعه نهاية شهر يونيو الماضي. ومن المقرر مستقبلا أن تتم مراعاة عوامل أخرى بصورة أقوى لفرض قيود كورونا مثل عدد الحالات التي تدخل المستشفيات.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام الماضي ثلاثة ملايين و805 آلاف و63 حالة إصابة،

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك كثيرا؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ ثلاثة ملايين و673 ألفا و700 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته 91 ألفا و834 شخصا.