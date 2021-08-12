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    مستجدّات فيروس كورونا حول العالم

    المصدر:
    • رويترز
    التاريخ:

    أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 204.55 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و497113.

    وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

    وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

    الدول والمناطق                            إجمالي الوفيات                          عدد الإصابات المؤكدة

    الولايات المتحدة                                   617427                                     36230665

    الهند                                                 429179                                       32036511

    البرازيل                                           564773                                        20212642

    روسيا                                              347824                                         6512859

    فرنسا                                             112386                                        6339509

    المملكة المتحدة                            130607                                        6146800

    تركيا                                             52437                                          5968868

    الأرجنتين                                   108165                                          5041487

    كولومبيا                                    122768                                         4846955

    إسبانيا                                        82227                                         4643450.

    وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

    الدول وترتيبها                         دد الوفيات                                       عدد الإصابات

    21 - العراق                                  19402                                          1740933

    37 ‬‬‬‬- الأردن                               10158                                               779530

    41 - المغرب                          10607                                                   720256

    ‭42‬ - الإمارات                          1988                                                     696906

    ‭45‬ ‬- تونس                         21220                                                     616764

    46 - لبنان                            7952                                                  573959

    47 - السعودية                     8366                                                      535927

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش. 

     

    كلمات دالة:
    • فيروس كورونا ،
    • الصين،
    • الهند ،
    • الولايات المتحدة
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