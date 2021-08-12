حقن الآلاف بمحلول ملحي بدلاً من لقاح كورونا في ألمانيا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة في ولاية سكسونيا السفلى بألمانيا، أمس، أن أكثر من ألفي شخص تقدموا بطلبات لإعادة تطعيمهم ضد فيروس كورونا، بعد ورود تقارير عن اتهام ممرضة باستخدام محلول ملحي في التطعيم، بدلاً من اللقاحات المخصصة لذلك.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الواقعة متعمدة أم حادثاً عارضاً.

وقال متحدث باسم منطقة فريزلاند بولاية سكسونيا السلفى إنه سيتم تقديم أولى جرعات اللقاح التنشيطية للمتضررين غداً.

وأعلنت الشرطة، أول من أمس، أن ممرضة ربما حقنت آلاف الأشخاص بمحلول ملحي بدلاً من لقاح كورونا في مركز للتطيعم في فريزلاند، وأن العدد أكبر كثيراً مما كان يعتقد سابقاً.

ووفقاً لإدارة المنطقة، ربما تضرر 8557 شخصاً كانوا تلقوا التطعيم في الفترة بين 5 مارس و20 أبريل.