كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 2200 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: رويترز

قال وزير الصحة الكوري الجنوبي كوون ديوك-تشول اليوم الأربعاء إن بلاده سجلت أكثر من 2200 إصابة جديدة بكوفيد-19، وهو عدد قياسي منذ بدء الجائحة في يناير من العام الماضي.

وأشار أيضا إلى زيادة في عدد حاملي الفيروس ممن لا تظهر عليهم أعراض داخل أماكن العمل وصالات الألعاب والكنائس ودور الرعاية، مما يؤدي لزيادة الإصابات المجهولة المصدر. وتكافح كوريا الجنوبية منذ يوليو تموز لاحتواء تفشي الفيروس الذي كان متمركزا في بادئ الأمر بالعاصمة سول قبل أن ينتشر في أنحاء البلاد.

وقال الرئيس مون جيه-إن خلال اجتماع مع مساعديه اليوم الأربعاء إن زيادة حالات الإصابة مبعث قلق كبير وطلب استمرار التعاون بين السكان والسلطات الصحية.

ونقل المتحدث باسم الرئيس عنه قوله "نحن في مرحلة حساسة يمكن أن تكون نقطة تحول لمزيد من الإصابات إن نحن فشلنا في وقف الانتشار الحالي".

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تسجيل 2223 إصابة جديدة أمس الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 216206 والوفيات إلى 2135.