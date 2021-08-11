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    إصابات ووفيات كورونا حول العالم حتى أمس

    المصدر:
    • رويترز
    التاريخ:

    أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 203.84 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و485087.

    وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

    وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

    الدول والمناطق                              إجمالي الوفيات                         عدد الإصابات المؤكدة

    الولايات المتحدة                                616596                                    36121465

    الهند                                               428682                                       31998158

    البرازيل                                           563562                                        20177757

    روسيا                                               347025                                         6491288

    فرنسا                                             112318                                          6310933

    المملكة المتحدة                              130503                                        6117540

    تركيا                                             52313                                          5942271

    الأرجنتين                                    107962                                        5029075

    كولومبيا                                122601                                             4843007

    إسبانيا                                       82125                                              4627770.

    وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

    الدول وترتيبها                         عدد الوفيات                                   عدد الإصابات

    21 - العراق                                19336                                         1732298

    37 ‬‬‬‬- الأردن                                10148                                         779019

    41 - المغرب                           10404                                          701325

    ‭42‬ - الإمارات                           1982                                           695519

    ‭45‬ ‬- تونس                           21025                                             612867

    46 - لبنان                             7948                                              572401

    47 - السعودية                    8357                                              535176

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.\

    كلمات دالة:
    • فيروس كورونا ،
    • الصين،
    • الهند ،
    • الولايات المتحدة
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