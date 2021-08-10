    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    آخر مستجدّات كورونا حول العالم

    المصدر:
    • رويترز
    التاريخ:

    أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 203.13 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و459969.

    وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

    وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

    الدول والمناطق                         إجمالي الوفيات                    عدد الإصابات المؤكدة

    الولايات المتحدة                             614921                                 35935572

    الهند                                               428309                               31969954

    البرازيل                                      563151                                   20165672

    روسيا                                       332828                                    6469910

    فرنسا                                      112250                                    6305158

    المملكة المتحدة                        130320                                 6069362

    تركيا                                        52196                                   5918540

    الأرجنتين                             107459                                     5018895

    كولومبيا                                122458                                   4838984

    إسبانيا                                   82006                                    4588132.

    وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

    الدول وترتيبها                    عدد الوفيات                        عدد الإصابات

    21 - العراق                         19270                               1722328

    36 ‬‬‬‬- الأردن                          10127                                777164

    41 - المغرب                      10335                                696282

    ‭42‬ - الإمارات                      1978                                694285

    ‭45‬ ‬- تونس                         20931                             610660

    46 - لبنان                          7943                               571650

    47 - السعودية                    8345                             534312

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش. 

    كلمات دالة:
    • فيروس كورونا،
    • الصين،
    • الهند،
    • الولايات المتحدة
    طباعة Email
    ↑ أعلى