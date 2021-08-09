إصابات كورونا اليومية في الصين تواصل الارتفاع

المصدر: رويترز

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين إن بر الصين الرئيسي سجل 125 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الأحد مقابل 96 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن 94 من الإصابات الجديدة محلية ارتفاعا من 81 إصابة قبل يوم.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 39 ارتفاعا من 30 قبل يوم . ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 93826 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.