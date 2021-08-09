إصابات كورونا تتجاوز 202.18 مليون عالمياً والوفيات تقترب من 4.5 مليون

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 202.18 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و442921.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 614626 35871730

الهند 427862 31934455

البرازيل 561762 20108746

روسيا 331272 6424884

فرنسا 112190 6258953

المملكة المتحدة 130281 6042252

تركيا 51976 5870741

الأرجنتين 107213 5002951

كولومبيا 122087 4828583

إسبانيا 82006 4588132.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

21 - العراق 19146 1704363

36 ‬‬‬‬- الأردن 10105 775782

41 - الإمارات 1971 691554

‭42‬ - المغرب 10163 676683

‭45‬ ‬- تونس 20550 602757

46 - لبنان 7932 568505

47 - السعودية 8320 532785

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.