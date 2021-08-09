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    إصابات كورونا تتجاوز 202.18 مليون عالمياً والوفيات تقترب من 4.5 مليون

    المصدر:
    • رويترز
    التاريخ:

    أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 202.18 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و442921.

    وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

    وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

    الدول والمناطق                      إجمالي الوفيات                   عدد الإصابات المؤكدة

    الولايات المتحدة                            614626                           35871730

    الهند                                           427862                            31934455

    البرازيل                                     561762                             20108746

    روسيا                                       331272                               6424884

    فرنسا                                     112190                                6258953

    المملكة المتحدة                        130281                                6042252

    تركيا                                           51976                                5870741

    الأرجنتين                                 107213                                5002951

    كولومبيا                                122087                                  4828583

    إسبانيا                                     82006                                 4588132.

    وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

    الدول وترتيبها                    عدد الوفيات                         عدد الإصابات

    21 - العراق                          19146                               1704363

    36 ‬‬‬‬- الأردن                         10105                                775782

    41 - الإمارات                      1971                                 691554

    ‭42‬ - المغرب                        10163                             676683

    ‭45‬ ‬- تونس                        20550                              602757

    46 - لبنان                          7932                             568505

    47 - السعودية                   8320                         532785

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

    كلمات دالة:
    • فيروس كورونا ،
    • الصين،
    • الولايات المتحدة ،
    • الهند
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