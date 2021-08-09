4.4 مليارات جرعة لقاح تحصن 28.7 % من سكان العالم

المصدر: (عواصم - وكالات)

وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة ضد فيروس «كورونا» على مستوى العالم إلى 4.41 مليارات جرعة ضمن أكبر حملة تطعيم في التاريخ.

وتكفي هذه الجرعات، التي تم تقديمها في 180 دولة، لتحصين 28.7 % من سكان العالم، فيما وصل عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في أنحاء العالم إلى 202.3 مليون، وارتفع إجمالي الوفيات لأربعة ملايين و287 ألف حالة. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم، من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا، والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وإيران وألمانيا.

وفي الولايات المتحدة تم إعطاء 351 مليون جرعة حتى الآن، وفي الأسبوع الماضي، تم إعطاء ما معدله 712 ألفاً و389 جرعة في اليوم.

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