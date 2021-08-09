4.4 مليارات جرعة.. حصيلة جديدة لأكبر حملة تطعيم في التاريخ

المصدر: عواصم - وكالات

تجري حالياً أكبر حملة تطعيم في التاريخ، حيث وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 4.41 مليارات جرعة في 180 دولة، بما يكفي لتحصين 28.7 % من سكان العالم، فيما وصل عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في أنحاء العالم إلى 202.3 مليون، وارتفع إجمالي الوفيات لأربعة ملايين و287 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم، من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وإيران وألمانيا.

في الولايات المتحدة، تم إعطاء 351 مليون جرعة حتى الآن. وفي الأسبوع الماضي، تم إعطاء ما معدله 712 ألفاً و389 جرعة في اليوم. وتم إعطاء أكثر من 41. 4 مليارات جرعة على مستوى العالم. وعادت حالات الإصابة إلى الزيادة في الولايات المتحدة، لتصل إلى أكثر من 100 ألف يومياً في المتوسط، وعادت إلى مستويات الزيادة التي شهدها الشتاء قبل ستة أشهر.

وتجاوز عدد الحالات الأسبوعية حتى أمس الجمعة، 750 ألف حالة، وهو أكبر عدد منذ أوائل فبراير، وفقاً للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز، ووكالة بلومبرغ للأنباء. وارتفع متوسط ​​الوفيات اليومية بأكثر من الضعف في الشهر الماضي، إلا أنه، بسبب حملة التطعيم، ظل أقل بكثير من مستويات الشتاء الماضي.

كشف سريع

إسرائيل من جانبها، أقامت، أمس، مراكز لإجراء فحوص سريعة لكشف الإصابة بـ «كورونا»، عبر أنحاء البلاد، في مواجهة تزايد الإصابات في الأسابيع الأخيرة، على ما أعلنت جمعية نجمة داود الحمراء. وأفادت الجمعية في بيان، أنه «استجابة لطلب وزارة الصحة، فتحت نجمة داود 120 مركزاً للكشف السريع عن فيروس «كورونا».

وتعطي فحوص المستضدات السريعة، نتيجة خلال ربع ساعة، وهي موجهة خصوصاً إلى الأشخاص غير المطعّمين، والذين يحتاجون إلى شهادة صحية، أو للأشخاص الذين أصيبوا بالوباء وتعافوا منه.